مركز الدفاع الوطني الروسي يحذر من مخططات لتفجير جسر في دنيبروبيتروفسك

أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن كتائب النازيين في أوكرانيا يخططون لتفجير جسر كايداسكي في مدينة دنيبروبيتروفسك مع اقتراب القوات الروسية منها.

وفي إحاطة إعلامية، ذكر ميزينتسيف أن الجسر ملغم وفي حال اقتراب الوحدات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيتم تفجيره، لافتا إلى أن الجانب الأوكراني يخطط لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية الحيوية.

وشدد ميزينتسيف أن القوات الروسية لا تستهدف البنية التحتية المدنية وتعامل المدنيين معاملة إنسانية.

وأشار ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية وتشكيلاتها النازية فجرت صهريجاً محملاً بالأسمدة، على الأرجح نترات الأمونيوم، في منطقة دولجينكوي بمقاطعة خاركوف، أمس، لاتهام القوات الروسية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدى التفجير إلى ظهور سحابة من الدخان البرتقالي تبددت بعد فترة، بحسب ميزينتسيف، الذي أوضح بأنه لم تقع إصابات بين العسكريين الروس والسكان نتيجة هذا الاستفزاز.

وأكد رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي على أن موسكو حذرت مراراً من التحضير لمثل هذه الاستفزازات من قبل النازيين الأوكرانيين والغرض الرئيسي منها هو ابتزاز مساعدات عسكرية إضافية من الغرب.