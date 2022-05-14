منظمة الطلائع تطلق مشروعها التربوي انصراف الطليعيين من المدارس

أطلقت منظمة طلائع البعث مشروعها الوطني التربوي ” انصراف الطليعيين من المدارس للمنزل ” ، وهو استكمال لمشروعها أطفال قادة الذي أطلقته مؤخراً.

عضو قيادة المنظمة الرفيق ياسر صقر، أوضح / للبعث ميديا/ أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة الطليعية التربوية، التي وضعتها المنظمة لتعزيز بناء الشخصية لدى الطليعي، وتكوين مهارات التواصل مع المجتمع، وجعله أكثر قدرة على التفاعل مع الأمور المتعلقة به ، وتعريفه بآليات الحفاظ على المدرسة والبيئة وتنمية مواهبه، وتعليمه النظام وكيفية الحفاظ على نفسه، وتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الفعاليات التي تم تطبيقها بالفروع.

وأضاف :ان الهدف الأساسي للمشروع تنمية الشخصية القيادية لدى الطليعيين والثقة بالنفس، والاعتماد على الذات، وتحمل المسؤولية والقدر على اتخاذ القرار، واتقان العمل والانضباط والالتزام والتعاون فيما بينهم، وتنمية الروح الجماعية لديهم وتحقيق النظام العام، من خلال السلوك الاجتماعي لديهم للوصول لجيل قيادي، من خلال قواعد المهام التي يكلفون بها في كافة الأنشطة التربوية الطليعية.

أما الأهداف الاجتماعية تكمن في جعل التنظيم المدرسي، يساهم في خدمة وتنمية العلاقات الاجتماعية،وتعزيز التعاون ما بين الطليعيين والمشرفين والادارة المدرسية وأولياء الأمور، وتحقيق عملية انتماء الفرد للجماعة وترسيخ مبدأ التربية الجماعية، واحترام الطليعيين لبعضهم من خلال المهام التي يكلفون بها والتي تجسد روح التعاون والمحبة بينهم.

وذكر الرفيق صقر أن نتائج تطبيق المشروع كبيرة جداً ، وهناك استحسان ورغبة في التطبيق من الطليعيين وادارات المدارس وأولياء الأمور.