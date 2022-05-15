أجواء غائمة مصحوبة بزخات رعدية متفرقة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الغربية لتصبح حول معدلاتها بينما تكون أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات في المناطق الشرقية والبادية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مترافق بجبهة هوائية باردة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة بينما يكون الجو سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والبادية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة تتجاوز 80 كم/سا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تسبب عواصف غبارية في تلك المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية.