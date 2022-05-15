الفنان والمسرحي ناصر وردياني في ذمة الله

نعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين الفنان ناصر وردياني الذي توفي اليوم عن عمر 71 عاماً إثر أزمة صحية طارئة.

الراحل من مواليد مدينة حلب 1951، بدأ مسيرته الفنية في نهاية عقد الستينيات من خلال العديد من العروض المسرحية لصالح المسرح القومي وفي مسلسلات إذاعية.

مسلسل (نهاية رجل شجاع) عام 1994 كان بداية وصول وردياني للشهرة، وشارك بعدها في مسلسل صهيل الألم بالعام ذاته.

توالت أعمال الفنان الحلبي الفنية وبدت قدراته تظهر بشكل كبير مع دراما البيئة الحلبية من خان الحرير وباب الحديد وعرس حلبي، إضافة إلى الأعمال التاريخية مثل الزير سالم وصقر قريش وخالد بن الوليد كما قدم دور المختار أبو سليم في مسلسل كوم الحجر.

وفي السينما شارك الراحل بالعديد من الأفلام بدءاً من تراب الغرباء /صهيل الجهات / التجلي الأخير لغيلان الدمشقي / عمر/ وكان فيلمه الأخير دمشق حلب.