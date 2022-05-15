“الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية” بهذا الشعار انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، في فندق بيت الياسمين بدمشق.

ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة، ومحفزات الاستثمار الحكومية، والبحث عن فرص لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، وعرض ومناقشة تحديات الاستثمار فيها والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمارات وتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء، وإيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل إضافة إلى مناقشة تجارب الدول في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر وزارات الطاقة في الدول الصديقة وهيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.