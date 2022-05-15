كرنفال احتفالي باليوم الآسيوي لبراعم كرة القدم

لم يكن الاحتفال باليوم الآسيوي للبراعم بكرة القدم عاديا، فقد أقام قسم البراعم بالاتحاد العربي السوري لكرة القدم أمس مهرجاناً كرويا على أرض ملعب الجلاء بدمشق شارك فيه ما يقارب 80 طفلاً وطفلة من مختلف الأندية.

المهرجان تضمن عدة فقرات قدمها الأطفال مثل التنطيط بالكرة مع الموسيقى والمراوغة بين اللاعبين واللاعبات والتسديد على المرمى (من القياس الصغير) واختتم بإقامة مباريات كروية ضمن عدة مجموعات.

مدرب براعم الجيش الحكم الدولي محمد العبدالله أشار لـ”البعث ميديا” إلى أن المهرجان كان مميزاً وشارك فيه عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من براعم نادي الجيش وبقية الأندية وكانت الأجواء جيدة ضمن كرنفال مميز.

من جهته المدرب ماهر النفوري المشرف على البراعم بنادي المحافظة أكد أن الهدف من المهرجان مشاركة اللاعبين واللاعبات الصغار مع بعضهم البعض لممارسة كرة القدم بهدف تنشيط هذه المواهب التي تبشر بمستقبل جيد للكرة السورية، موضحاً أن هذه الفئة تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل قسم البراعم باتحاد كرة القدم والدليل أن الاتحاد خلال الفترة الماضية أقام لأول مرة بطولة كأس الجمهورية إضافة للعديد من الفعاليات والمسابقات المختلفة.

الكثير من أهالي اللاعبين ومنهم بطلنا السابق بألعاب القوى فراس المحاميد عبروا عن سعادتهم بإقامة المهرجان واعتبروه فرصة لأولادهم لإظهار مهاراتهم الفردية بكرة القدم أمام المسؤولين عن البراعم بكافة الأندية.

البعث ميديا- عماد درويش