أسعار النفط تتراجع مع جني المستثمرين الأرباح

تراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين الأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة.

وبحسب “رويترز”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو0.6 بالمئة إلى 110.91 دولارات للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 109.89 دولارات للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان اللذان قفزا نحو أربعة بالمئة يوم الجمعة الماضي في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ الـ 28 من آذار إلى 111.71 دولاراً.