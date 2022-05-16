اللاذقية.. اختتام بطولة للياقة البدنية لفئتي الشباب والشابات

استعداداً لبطولة الجمهورية التي ستقام الأسبوع المقبل في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية، اختتمت بطولة الياقة البدنية لفئتي الشباب والشابات، التي أقيمت في أستاد الباسل، بمشاركة الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة.

وأحرز المراكز الثلاثة الأولى على التوالي محمد زيدان وحيدر فياض وأشرف الشاني، وفي فئة الشابات مريان فرحات ودلع حسن واية فندي.

رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أيمن كزعور، ذكر في تصريح لوكالة سانا، أن البطولة كانت ناجحة ومفيدة وتم انتقاء اللاعبين المتميزين فيها وأصحاب المراكز الأولى لتشكيل منتخب المحافظة الذي سيشارك ببطولة الجمهورية.