انقلاب سرفيس على طريق طرطوس نهر الخوابي

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 14 آخرون إثر انقلاب حافلة للركاب سرفيس على طريق طرطوس نهر الخوابي.

وقال مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار في تصريح لـ “سانا” إنه وصل إلى المشفى ثلاثة متوفين إضافة إلى 14 إصابة قيد العلاج وأن إصابتهم متوسطة إلى عالية الخطورة.

بدروه قال قائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى الجاسم في تصريح مماثل: إن الحادث وقع عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم على طريق طرطوس نهر الخوابي بموقع اسمه عقدة حلب موضحاً أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة التي أدت إلى عدم تمكن السائق من السيطرة على السيارة واصطدامها بالمنصف وانزلاقها نحو الوادي حيث توقفت على حرفه.

وأضاف إن عناصر الشرطة تقوم حالياً بإخلاء الطريق.