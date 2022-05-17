أجواء سديمية والحرارة إلى ارتفاع

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب النشرة الصباحية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، في حين يكون لطيفاً ليلاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية.

أما عن الرياح، ذكرت المديرية بأنها غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط بعد الظهر مثيرة الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.