إحباط محاولة انقلاب مدعومة من دولة غربية في مالي

أعلنت الحكومة في مالي إحباط محاولة انقلابية نفذها ضباط وعسكريون في الجيش بدعم من دولة غربية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة قولها في بيان بثه التلفزيون الرسمي: إن “مجموعة من الضباط وضباط الصف الماليين حاولت تنفيذ انقلاب في الـ12 من أيار الجاري في مسعى لكسر ديناميكيات إعادة بناء البلاد”.

وأوضح البيان أن “هؤلاء العسكريين مدعومون من دولة غربية” دون أن يتم ذكر اسمها مشيراً إلى أن إحباط المحاولة تم “بفضل المهنية العالية لقوات الدفاع والأمن”.

ولم يتم نشر تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها فيما قام الجيش بتعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود.