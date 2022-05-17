العقوبات على روسيا تؤثر على بنوك يابانية عملاقة!

بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا، خسرت أكبر المجموعات المصرفية اليابانية خسرت أكثر من 71,2 مليار دولار في السنة المالية 2021 المنتهية في الـ 31 من آذار الماضي، بحسب ما كشفت وسائل إعلام يابانية.

قناة “ان اتش كي” اليابانية ذكرت أن خسائر المجموعات المصرفية اليابانية تقدر بنحو 100 مليار ين أي ما يعادل 7,773 مليون دولار لسوميتومو ميتسوي، و140 مليار ين أي ما يعادل 08,1 مليار دولار خسائر “ميتسوبيشي يو اف جي”، فيما بلغت خسائر ”ميزوهو” 1,116 مليار ين أي ما يعادل 3,898 مليون دولار.

ويرجع الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى استحالة سداد القروض الصادرة لهم من العملاء في ظل العقوبات على روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان فرضت عدة حزم من العقوبات ضد روسيا، واستبعدتها من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلا، كما منعت تصدير حوالي 300 سلعة إليها، إضافة إلى فرض عقوبات على مئات الأشخاص والشركات من روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بما في ذلك البنوك الروسية الكبرى.