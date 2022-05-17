بدء تسويق الخضار الصيفية في أسواق الحسكة

بدأ فلاحو محافظة الحسكة تسويق إنتاجهم من المساحات التي زرعت بمختلف أصناف الخضار الصيفية في أسواق المحافظة المحلية.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة الحسكة المهندس جلال بلال أن الكميات التي تم تسويقها حتى تاريخه بلغت 1274 طناً، شملت مختلف أصناف الخضار كالبندورة والفليفلة والخيار والكوسا وغيرها، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة بالخضار الصيفية من قبل الفلاحين بلغت 6323 هكتاراً موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف أن أسعار الخضار في أسواق المحافظة بدأت بالانخفاض مع بدء تسويق إنتاج الخضار الصيفية التي تزرع في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وبلغت المساحة المخططة لزراعة الخضار الصيفية في الحسكة للموسم الحالي 4177 هكتاراً.