بعد موجة من الارتفاع.. تراجع أسعار النفط

بعد فترة من الصعود الملموس في أسعار النفط، تراجعت الأسعار اليوم مع رفض هنغاريا الضغوط الأوروبية لحظر واردات النفط الروسية فضلاً عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح.

ووفقاً لـ “رويترز” فإن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 22 سنتاً أو 2ر0 بالمئة إلى 02ر114 دولاراً للبرميل كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 3ر0 بالمئة إلى 85ر113 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان صعدا أكثر من اثنين بالمئة أمس في أعقاب قفزة بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة الماضي.