بقذائف صاروخية.. استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي

ذكرت مصادر محلية في الحسكة أن عدة قذائف صاروخية استهدفت، مساء أمس، قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي بالريف الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن إحدى القذائف استهدفت مساكن الجبسة، حيث مطار قاعدة الاحتلال، في حين استهدفت قذيفة أخرى مقر مديرية حقول الجبسة الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأمريكي لتصنيع الطائرات المسيرة لميليشيا “قسد” المرتبطة بها.

كما أفادت بسماع أصوات سيارات الإسعاف من جهة قاعدة الاحتلال المذكورة بالتوازي مع تحليق لطيران الاحتلال في أجواء المنطقة، واستنفار لمسلحي ميليشيا “قسد” في مدينة الشدادي، بينما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو مصابين جراء الاستهداف.