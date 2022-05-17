تطبيق غير قانوني يجني عشرات الملايين باستغلال مسابقة التوظيف المركزية

البعث ميديا – رامي سلوم

رصد البعث ميديا تطبيقات تدعي نشرها بنك أسئلة المسابقة المركزية، التي تنظمها وزارة التنمية الإدارية، وتستغل حاجة المتقدمين للمسابقة من خلال بيعهم التطبيق الإلكتروني “غير المرخص” بمبلغ 9 آلاف ليرة سورية، مع التأكيد بأن أسئلة المسابقة ستكون من ضمن الأسئلة الموجودة على التطبيق.

وأظهرت البيانات الموثقة على متجر التطبيقات المعروف (google play) أنه تم تحميل التطبيق حوالي 10 آلاف مرة ما يعني احتمالية جني ما يقارب 90 مليون ليرة سورية في حال شراء جميع من حمّل التطبيق للكود الخاص بتفعيله، ودفع قيمته.

وبعد تقصي فريق البعث ميديا لواقع المكتبة المعنية، وزيارتها، وحصول الفريق على التطبيق، بعد دفع المبلغ المطلوب، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم ضبط الواقعة وإحالة الملف إلى القضاء، وفق ما صرحت به وزيرة التنمية الإدارية د. سلام سفاف، والتي أكدت أن الأسئلة الموجودة على التطبيق لا تمت للمسابقة بصلة، وهو الأمر الذي يجري التأكد منه بصورة شاملة وبطرق قانونية.

واستغربت الوزيرة ادعاءات القائمين على التطبيق، وتواصلت مباشرة مع الجهات المعنية في وزارة الاتصالات ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، لردع محاولات استغلال المتقدمين، والتربح غير المشروع.

وحرصت سفاف على التأكد من واقع الأسئلة المدرجة على التطبيق، مشيرة إلى أهمية التأكد من مدى تقاطعها مع أسئلة المسابقة الفعلية بناء على ادعاءات القائمين على التطبيق بأنه تم اعتماد الأسئلة من قبل أكاديميين معنيين بأسئلة المسابقات المركزية، لافتة إلى أن بنك الأسئلة الخاصة بالمسابقة لم يتم اعتماده بعد.

والجدير بالذكر أن الجهات المعنية بالمسابقات تلجأ للتعاون مع الجامعات لاختيار أسئلة المسابقات كونها صاحبة الخبرة في الموضوع، ولديها بنك أسئلة واسع لكافة المجالات.

على جانب آخر تابعنا التقصي حول ما إذا كان التطبيق المومى إليه قد حصل على ترخيص من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، حيث أكدت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة مادلين الشلّي أن التطبيق بدأ إجراءات الترخيص المطلوبة، غير انه لم يحصل على الترخيص المبدئي بعد، ليتم الانتقال لموافقات الجهات المعنية لحصوله على الترخيص النهائي، وبالتالي لا يوجد صيغة قانونية لعمله، علماً أن الهيئة لم تتخذ إجراءات لإيقاف التطبيقات غير المرخصة في حال تقدمها بطلب الترخيص.