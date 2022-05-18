أجواء سديمية والحرارة أعلى من معدلاتها

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتستمر الأجواء السديمية في المناطق الشرقية والبادية.