الخارجية الروسية تطرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين

رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها باريس وروما ضد دبلوماسيين روس، طردت وزارة الخارجية الروسية 34 دبلوماسياً فرنسياً و24 دبلوماسياً إيطالياً.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الفرنسي في موسكو، بيير ليفي، لإبلاغه بردها على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في شهر نيسان الماضي.

وطلبت الخارجية الروسية من الدبلوماسيين الفرنسيين مغادرة روسيا في غضون أسبوعين من تاريخ تسليم المذكرة ذات الصلة إلى السفير الفرنسي.

كذلك استدعت الخارجية الروسية السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، وأبلغته بقرارها طرد 24 دبلوماسياً إيطالياً.