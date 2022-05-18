القضاء على إرهابيين اثنين في داغستان

أعلن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أنه تم القضاء على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية في محج قلعة بجمهورية داغستان.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنه “بعد تلقي معلومات حول مسلحين اثنين كانا يخططان لشن هجوم إرهابي على إحدى منشآت الطاقة في منطقة لينينسكي بمحج قلعة تمت محاصرة مكان وجودهما وطلب منهما إلقاء السلاح والاستسلام للسلطات إلا أنهما أطلقا النار على ضباط إنفاذ القانون وخلال الاشتباك المسلح تم القضاء عليهما”.

وأوضح البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمنية أو بين المدنيين جراء الاشتباك، مشيراً إلى أنه تم العثور في الموقع على أسلحة أوتوماتيكية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، منوها إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة خلفيات الإرهابيين.