انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الأول من العام الحالي بسبب انخفاض الطلب من جراء تفشي المتحورة أوميكرون وارتفاع أسعار السلع.

وأوضحت البيانات وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس أنه في الفترة الممتدة من مطلع كانون الثاني إلى نهاية آذار الماضي انكمش إجمالي الناتج المحلي في الأرخبيل بنسبة 0.2 بالمئة فيما كانت الأسواق تتوقع انكماشا بنسبة 0.4 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار الواردات وتكلفة الطاقة وانخفاض الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال 20 عاماً أدى إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا التراجع بعد أن انتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وإن كان بنسبة ضئيلة في الربع الأخير من العام الماضي لكن ذلك لم يدم طويلاً إذ سرعان ما اجتاحت البلاد في كانون الثاني الماضي موجة وبائية جديدة مدفوعة بالمتحورة أوميكرون سريعة الانتشار والتي تصدت لها السلطات بفرض قيود في سائر أنحاء الأرخبيل.

ويأمل خبراء أن يعاود الاقتصاد الياباني النمو في الربع الثاني بفضل رفع القيود التي فرضت لمواجهة جائحة كورونا.