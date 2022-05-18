تحذيرات أممية من مخاطر تهدد الأمن الغذائي العالمي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن مجموعة من الصدمات والمخاطر تواجه الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم حالياً.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل قولها في بيان إنه “على رأس المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي العالمي الحرب في أوكرانيا ومعاناة الاقتصادات في سبيل التعافي من كورونا وظروف الجفاف المستمرة في بعض البلدان بسبب تغير المناخ”.

وأضافت راسل إنه “حتى قبل الضغوط التي فرضتها الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم كانت النزاعات والصدمات المناخية وكوفيد 19 تلقي بتبعات كارثية على قدرة الأسر على إطعام أطفالها”، محذرة من أن “العالم يتحول بسرعة إلى قنبلة افتراضية فيما يتعلق بوفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها والأطفال الذين يعانون من الهزال”.

وأشارت إلى أنه “رغم زيادة مستويات الهزال الشديد لدى الأطفال وارتفاع تكاليف العلاج المنقذ للحياة فإن التمويل العالمي لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة معرض أيضاً للخطر”، لافتة إلى أنه “في الوقت الحالي لا يحصل نحو 10 ملايين طفل (أي كل اثنين من أصل ثلاثة) ممن يعانون من الهزال الشديد على الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام والتي تمثل علاجاً أكثر فعالية له”.

ويعاني ما لا يقل عن 6ر13 مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال الشديد في جميع أنحاء العالم ما يتسبب في حالة وفاة واحدة من كل 5 حالات وفاة بين هذه الفئة العمرية.