تكريم عدد من ضباط وصف ضباط قوى الأمن الداخلي في دمشق

خلال احتفال أقيم على مسرح الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق اليوم، كرمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال عدداً من ضباط وصف ضباط قوى الأمن الداخلي بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

وكالة سانا نقلت عن عدد من المكرمين أن هذا التكريم يحملهم مسؤوليات جديدة، إضافة للمهام التي يقومون بها بما يضمن حياة وأمن المواطن ويعزز النظام والالتزام بقوانين السير وغيرها من القوانين التي تحقق السلامة المرورية وتمنع وقوع الحوادث.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، أن الاحتفال بيوم المرور العالمي يأتي تعزيزاً للثقافة المرورية ونشر الوعي بين المواطنين والالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تحمل مسؤولياتها تجاه المشكلات المرورية عبر ايلائها موضوع المرور والسلامة العامة كل اهتمامها من خلال إعادة تفعيل اللجنة الإعلامية المرورية لزيادة الاهتمام بحملات التوعية المرورية مع التركيز على إعادة تأهيل وتدريب شرطة المرور بالشكل الذي يوازي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأشار إلى التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة سورية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية من أجل نشر ثقافة مرورية عامة بين المواطنين.

من جهته، نوه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري، بعمل قوى الأمن الداخلي نظراً للمسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقهم أينما وجدوا، وأنه مهما كبرت المصاعب التي تلم بهم يبقى رجل المرور مواظباً على عمله متحدياً كل الظروف مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الذي يقوم به عمال النقل البري في تحقيق السلامة للمواطنين.

ودعا مدير إدارة المرور، العميد جهاد السعدي، إلى ضرورة رفع الوعي المروري لدى المواطنين والسائقين والالتزام بقواعد وقوانين المرور لما لها من دور بالحد من الحوادث وتعزيز الثقافة المرورية بالمجتمع وزيادة الوعي المروري لتحقيق السلامة والتخفيف من حوادث السير.

باسم محمد خضور، من فرع مرور ريف دمشق، أكد أن التكريم يؤكد أهمية العمل الذي يقوم به عناصر فرع المرور، فيما قال الشرطي محمد الأبرش من قسم عمليات المرور في دمشق إن “مهام عناصر الشرطة يغلب عليها العمل الإنساني وواجبهم تجاه المواطن يحتم عليهم القيام بحمايته ومساعدته”.