شركات دولية ومحلية ضمن مجموعة من المعارض التخصصية بدمشق

تنطلق، غداً، مجموعة من المعارض التخصصية في الصناعة والبناء والكهرباء والطاقة على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة 200 شركة محلية ودولية.

وتتضمن المجموعة، المعرض السوري الدولي للبناء “تكنوبيلد” بتخصصات البناء والتشييد والبنية التحتية، والمعرض الصناعي السوري “سينكس” للآلات والمعدات الصناعية والتعبئة والتغليف والبلاستيك، ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية “سيريا إنيرجي” المتضمن أهم الشركات العاملة في مجال الطاقات المتجددة والحلول الذكية.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين مدير المجموعة المنظمة للمعارض، موفق طيارة، أن أهمية المعرض تكمن فيما يقدمه من اختصاصات في مجال إعادة الإعمار، بظل توجه أنظار جميع الشركات المتخصصة بالبناء والصناعة والطاقة لسورية كسوق واعدة في هذه المجالات.

كما لفت إلى أن مشاريع الطاقة الكهربائية ومصادر توليدها تعتبر في الوقت الراهن الهاجس الأكبر لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، إضافة للتوجه الحكومي نحو مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

هذا وتستمر المعارض التي تنظمها مجموعة (طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية)، بالتعاون مع وزارات الإسكان والأشغال العامة والكهرباء والصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها ونقابة المهندسين، لغاية الـ 23 من الشهر الجاري.