مرتزقة الاحتلال التركي يجددون اعتداءاتهم على قرى ريف الرقة

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من المجموعات الإرهابية عدوانهم على القرى الآمنة بريف الرقة الشمالي انطلاقاً من مناطق انتشار هذه المجموعات قرب الشريط الحدودي.

وذكرت مصادر محلية أن إرهابيين يتبعون لقوات الاحتلال التركي جددوا اعتداءاتهم اليوم بقذائف المدفعية على الأحياء السكنية في محيط بلدة عين عيسى ومحيط الطريق الدولي “ام فور” شمال الرقة.

وبينت المصادر أن الاعتداءات أدت إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات ونزوح عدد من الأسر جنوباً باتجاه مناطق سيطرة الدولة.