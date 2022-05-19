الجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو اليوم صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فيما تستمر الأجواء السديمية في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساء إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.