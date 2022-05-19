بمناسبة مهرجان الوردة الشامي.. مسابقة تصوير فوتوغرافي

أعلنت الأمانة السورية للتنمية عن إقامة مسابقة تصوير فوتوغرافي، بمناسبة مهرجان قطاف الوردة الشامية، الذي سيقام يوم غد في بلدة المراح بريف دمشق.

وتتضمن المسابقة تغطية أحد العناصر الثلاث التالية، وهي العنصر الأول “صورة تظهر جمال الوردة الشامية، والطقوس المرتبطة بها”، والعنصر الثاني “صورة توثق مهرجان الوردة الشامية وفعالياته”، والثالث “صورة تبرز دور المرأة في زراعة الوردة الشامية”.

وتتضمن شروط المسابقة أن يكون حجم الصورة 16:9 بجودة عالية ودون تعديلات، ويستطيع كل مشارك أن يتقدم للمسابقة بصورتين عبر إرسالهما إلى البريد الالكتروني الخاص بالمسابقة، وآخر يوم لاستقبال الصور هو السبت المقبل 21-5-2022.

البريد الالكتروني الخاص بالمسابقة: M.aljerudi@syriatrust.sy