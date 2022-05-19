ضبط كمية من الحشيش المخدر في بلدة كفر شمس بدرعا

ضبطت الجهات المختصة في محافظة درعا نحو 25 كيلوغراماً من الحشيش المخدر في أحد المنازل المهجورة في بلدة كفر شمس بريف المحافظة الشمالي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “من خلال الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة المخدرات وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء تمكنت دورية من الجهات المختصة من ضبط 125 كف حشيش مخدر بوزن نحو 25 كيلوغراماً في أحد المنازل المهجورة في بلدة كفر شمس كانت معدة للترويج في البلدة ومحيطها من قبل بعض المروجين”.

وبين المصدر أن “التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين وإلقاء القبض عليهم”.