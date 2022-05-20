ختام الجولة الخامسة من بطولة الجامعات للسباقات الالكترونية

اختتمت في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجامعات للسباقات الالكترونية، التي نظمها نادي السيارات السوري بمشاركة 50 طالباً وطالبة من طلاب جامعة دمشق (تجمع كليات البرامكة) برعاية “الاتحاد الوطني لطلبة سورية” وبالتعاون مع الشريك المجتمعي للنادي “مؤسسة بصمة شباب سورية”.

وأسفرت المنافسات عن فوز الطالب جاد خواجة بالمركز الأول لفئة الذكور تلاه الطالب محمد سماني ثم الطالب فضل سكيكر، وفي فئة الإناث فازت الطالبة ماريسا حمامجي بالمركز الأول تلتها الطالبة غزل النديوي ثم الطالبة جوليانا حاتم.

الدكتور سامر خضر المدير العام لنادي السيارات السوري قال إن الجولات التي أقيمت حتى الآن من البطولة فتحت أفاق جديدة للنادي ضمن شريحة واسعة من الشباب السوري، لنشر ثقافة رياضة السيارات بمفهومها الحديث وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن هذه الرياضة العصرية والمشوقة ، كما منحت فرصة للكثير من الطلاب والطالبات الذين يملكون الموهبة في هذه الرياضة للظهور وتقديم أنفسهم بطريقة مناسبة، تتيح لهم اجتياز الخطوة الأولى على طريق رياضة السيارات.

وأضاف د.خضر أن النجاح التنظيمي للمراحل التي أنجزت حتى الآن من البطولة، وحجم التفاعل الكبير الذي لمسناه من المشاركين، والتعاون الرائع من قبل الجهات المعنية، قدم لنا مؤشرات ايجابية مهمة لمستقبل هذه البطولة الوليدة، وهو الأمر الذي سيدفعنا بالتأكيد لتكريسها ضمن روزنامة نشاطنا السنوي وتوسيعها لتشمل جامعات جديدة.