طلبة أردنيون ينسحبون من نقاش في إحدى المدارس إحتجاجاً على وصف “اسرائيل” بالدولة (فيديو)

رفضت مجموعة من الطلبة الأردنيون في إحدى المدارس الخاصة في عمان حديث أحد الأساتذة المحاورين عن رحلته إلى ما وصفه بـ دولة “اسرائيل” مقاطعين إياه ومصححين له بأن الدولة الحقيقية في تلك الأرض إسمها فلسطين، ما دفع به للضحك والاستهزاء هو والأستاذة الأجنبية المشاركة معه، مكرراً ذكر دولة الإحتلال، ما دفع بالطلاب القادمين من عدة مدارس، للتوجه الى مكان جلوسه وسلموه البطاقات التعريفية “البادجات” قائلين ” نحنا ما منتشرف نشارك معكم”.