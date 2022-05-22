بمشاركة سورية.. بدء أعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية في جنيف

انطلقت اليوم في جنيف بمشاركة سورية أعمال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية والتي تستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الدورة تصميم السياسات الخاصة بالنظم والخدمات الصحية وتسليط الضوء على القضايا الصحية العامة والاستجابة والتأهب للطوارئ ومن ضمنها ملف جائحة كورونا.

ويطرح المشاركون قضايا صحية عديدة كالترصد والاستجابة للطوارئ الصحية والأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وما يتعلق بالأمراض المدارية والتهاب السحايا والسكري والاتفاقية العالمية لمكافحة التبغ وسبل الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والقضاء على سرطان عنق الرحم والاستراتيجية العالمية بشأن صحة الفم والوقاية من السمنة وتعزيز الصحة النفسية وغيرها.

ويشارك في أعمال الدورة 194 دولة إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية وهيئات دولية وجهات مانحة.

وشاركت سورية في الدورة الـ 74 لجمعية الصحة العالمية افتراضياً في أيار من العام الماضي حيث تم انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية ووظيفتها الرئيسية تحديد سياسات المنظمة ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها والموافقة على المسائل المرتبطة بالميزانية وتعقد مرة كل عام في جنيف بسويسرا.