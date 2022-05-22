عدوان تركي على قرى بريف الحسكة

جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم على عدد من قرى الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تتبع له قصفوا بشكل عنيف، بقذائف المدفعية، منازل المواطنين وممتلكاتهم في قريتي تل الورد وخربة الشعير جنوب ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان التركي امتد ليشمل قرى البنجة والدردارة وأم الكيف والطويلة بريف تل تمر الشمالي.

كما لفتت إلى أن بعض خطوط الشبكة الكهربائية تضررت جراء القصف.