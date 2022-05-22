قمة في الشهباء بين الاتحاد والجلاء في سلة الرجال

تشهد صالة الحمدانية في حلب اليوم واحدة من أهم وأقوى مباريات دوري سلة الرجال لموسم 2021-2022 وتجمع أهلي حلب مع جاره الجلاء في أولى مباريات سلسلة الفريقين في دور الأربعة الكبار، ومن المنتظر أن تكون المباراة قمة في كل شيء خاصة وأنها تجمع بين الفريقين الأكثر نيلاً للقب الدوري بتاريخ السلة السورية

الاتحاد (الذي حل ثانيا بالدوري) أعد العدة بشكل جيد لمباراة اليوم وبقية الموسم وهو الذي توج باللقب ١٩مرة، ونجح في استعادة خدمات نجم السلة السورية السابق ميشيل معدنلي كما استعاد وائل جليلاتي بعد تجربة في الدوري السعودي، وتعاقد مع الجزائري محمد حراث والأميركي أنطون سكوت، وبوجود عبد الوهاب الحموي وصاحب الثلاثيات نديم عيسى وأنطوني بكر وجميل صدير تكون كافة المراكز قد تم حلها بالفريق الذي يتمتع بخبرة لاعبيه بقيادة مدربه الصربي ديان موتيش الذي عرف كيف يولف عقلية اللاعبين مع بعضهم البعض.

من جهته الجلاء يدرك صعوبة المهم الملقاة على عاتقه ويسعى عبر مجمعته الشابة إلياس عازرية وجورج دلماية والمخضرم وسام يعقوب وغيرهم لإعادة اللقب لخزائن النادي لاسيما وأن الفريق حافظ على بطولة الدوري لمدة 23 عام على التوالي أخرها كان عام 1979 وهو رقم قياسي وحقق اللقب 28 مرة، وبعد التعاقد مع التونسيين هيثم سعادة ومراد مبروك زادت القوة الفريق تحت السلة ومن خارج القوس، يقودهم مدرب خبير هو عبود شكور الذي أثبت أنه قادر على مجاراة كبار الأندية السورية

الجدير بالذكر أن الفريقين لعبا هذا الموسم مرتين وتمكن أهلي حلب من حسم نتيجة اللقاءين ذهابًا بواقع (٨٢-٤٩) نقطة وإياباً (٧٥-٤٦) نقطة.

مدرب الجلاء عبود شكور قال لـ”البعث”: المباراة صعبة على فريقي كون أهل حلب يمتلك عناصر خبيرة لكن ذلك لن يمنعنا من تقديم أداء جيد ونسعى للفوز اليوم، فريقنا بأتم الجاهزية ولا يوجد نقص بصفوفه، ولفت إلى أن طموح الفريق

كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة خاصة وأنه تم تحضير الفريق بشكل جيد وتم معالجة بعض الثغرات التي رافقت الفريق بالدوري وتم سدها باستقدام المحترفين التونسيين في المراكز التي يحتاجها الفريق كل في مركزه، وفريق الأهلي من أقوى فرق الدوري ويمتلك من المؤهلات ونقاط القوة الكثير، من لاعبين ودكة بدلاء بمستوى الأساسيين، وهو ما لا يمتلكه أي ناد في سورية.

البعث ميديا || عماد درويش