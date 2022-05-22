مشروع جريح الوطن.. ورشات تفاعلية تعليمية للجرحى استعداداً للامتحانات

أقام مشروع جريح الوطن مجموعة من الورشات التفاعلية للجرحى في محافظات عدة بمجال التعليم قبيل انطلاق العملية الامتحانية.

وأوضح مشروع جريح الوطن في فيديو نشره على صفحته في “فيسبوك” أن الورشات تضمنت معلومات توعية وتعريف الجرحى من كل نسب العجز بالضوابط والمعايير الامتحانية واطلاعهم على التحديات التعليمية التي قد تواجههم لتجاوزها قبيل انطلاق الامتحانات.

ولفت المشروع إلى أن الحوار الذي دار بين الجرحى ومنسقي المشروع وممثلين من مديريات التربية في المحافظات كان فعالاً وغنياً.