موسكو: تدمير قوافل معدات ومواقع للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحوامات الروسية من طراز (كا 52) دمرت قوافل للمعدات القتالية ومواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام صواريخ جوية غير موجهة.

ووثقت الوزارة عملية التدمير بمقاطع مصورة تظهر عملية قصف الحوامات للأهداف الأوكرانية وعودتها إلى مطار انطلاقها.

وفي مقطع الفيديو بين قائد الحوامة أنه تم تدمير الأهداف الأوكرانية عن بعد 5 كيلومترات، وأن الاستخدام القتالي لها يتميز بدقة الإصابة لأنها مزودة بمنظومة إلكترونية تتيح اكتشاف الهدف من بعد 10 كيلومترات.

كما عرض الفيديو مشاهد حية لتدمير الأهداف وانفجار القذائف ومرافقة القوات البرية من الجو.