التنمية الإدارية تصدر دليل مراكز العمل

أصدرت وزيرة التنمية الإدارية، الدكتورة سلام سفاف، قراراً باعتماد دليل مراكز العمل الخاص باحتياجات الجهات العامة لعام 2022 من خريجي الكليات التطبيقية بموجب كتاب من رئاسة مجلس الوزراء.

وبموجب هذا القرار رقم 329 يستطيع خريجو الكليات التطبيقية من الأعوام الدراسية 2016-2017 و 2017-2018 و 2018-2019 و2019-2020 تقديم طلباتهم خلال الفترة الواقعة بين 18-5-2022 ولغاية 1-6-2022 وذلك عبر بريد وزارة التنمية الإدارية.www.moad.gov.sy

ويحق لخريجي الكليات التطبيقية الاستفادة من ثلاثة رغبات ضمن المحافظة الواحدة وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفق معدلات وعام التخرج في ضوء احتياجات الجهات العامة.