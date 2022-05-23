بدء تحصيل الفواتير الهاتفية عن شهري آذار ونيسان

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن بدء تحصيل الفواتير الهاتفية المستحقة على المشتركين عن شهري آذار ونيسان من العام الحالي عبر جميع مراكزها الهاتفية في المحافظات اعتباراً من اليوم.

ودعت الشركة في بيان المشتركين إلى التسديد قبل موعد القطع المالي لجميع الخدمات العائدة للمشترك الذي يبدأ بتاريخ الـ 22 من حزيران القادم في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة.

وأشارت الشركة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة الفواتير الهاتفية من خلال الخدمات الإلكترونية للشركة عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال على الرقمين 160 أو 163 لافتة إلى إمكانية التسديد خلال أيام الدوام الرسمي عبر المراكز الهاتفية عن طريق إيداع سلفة على حسابات المشتركين لدى كوات المراكز الهاتفية أو عن طريق شيك يحتاج لتصديق المبالغ التي تكون أكبر أو تساوي 100 ألف ليرة.

كما يمكن التسديد مباشرة خارج أيام الدوام الرسمي وضمن أيام العطل عبر خدمة الدفع الإلكتروني للمشتركين المتاحة لدى المصارف المرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وهي التجاري والعقاري وبيمو السعودي الفرنسي والبركة وسورية الدولي الإسلامي والشام أو عبر المراكز المعتمدة لشركة (تسديد) في جميع المحافظات أو من خلال شركتي الهاتف الخلوي سيريتل و(ام تي ان) المرتبطتين بمنظومة مدفوعات من خلال خدمتي (سيريتل كاش وكاش موبايل) إضافة إلى مكتب الشركة في مطار دمشق الدولي يومياً عدا الجمعة.

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن الاستعلام عن مواعيد الإصدارات الهاتفية والقطع المالي وإلغاء الاشتراك من خلال الاتصال بالرقم 121.