تدمير وحدة أوكرانية من مدافع هاوتزر أمريكية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بطارية مدافع ذاتية الدفع من طراز “غياتسينت إس” دمرت وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر “777 ام” عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

الوزارة ذكرت، في بيان مرفق بمقطع فيديو لعمل أطقم مدافع ذاتية الحركة “غياتسينت إس” عيار 152 ملم في أوكرانيا، أن البطاريات دمرت وحدة مكونة من مدافع هاوتزر مقطورة عيار 155 ملم من طراز “777 ام” أمريكية الصنع.

وكان البنتاغون أعلن، في وقت سابق هذا الشهر، عن تسليم عشرات منها إلى كييف لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني.