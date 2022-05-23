ذكر رئيس اتحاد عمال دمشق الرفيق عدنان الطوطو للبعث ميديا أنه تم تعديل النظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي في الاتحاد لتوسيع الخدمات التي يقدمها لمشتركيه وكانت التعديلات وفق التالي:

الوفاة.:

اشتراك في الصندوق لمدة أقل من خمس سنوات ١٥٠ ألف ليرة.

خمس سنوات الثانية من الاشتراك كل سنة ١٨٠٠٠ ليرة

خمس سنوات الثالثة من الاشتراك كل سنة ٢٥٠٠٠ ليرة.

خمس سنوات الرابعة من الإشتراك كل سنة٣٠٠٠٠ ليرة.

نهاية الخدمة أو الاستقالة أو النقل أو التسريح الصحي:

خمس سنوات الأولى كل سنة ٢٢٠٠٠ليرة.

خمس سنوات الثانية كل سنة ٢٧٠٠٠ ليرة.

خمس سنوات الثالثة كل سنة ٣٥٠٠٠ ليرة.

خمس سنوات الرابعة كل سنة ٤٠٠٠٠ليرة.

الكوارث:

تم تعديل مبلغ الكوارث من خمسين الف ليرة إلى مئة ألف ليرة وتم العمل بالتعديلات ابتداء من الحادي والعشرين من الشهر الحالي