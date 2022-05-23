صلاح رمضان رئيساً لاتحاد كرة القدم

انتخب صلاح رمضان رئيساً للاتحاد السوري لكرة القدم في الانتخابات التي جرت اليوم في مقر اتحاد اللعبة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وفاز رمضان بمنصب رئيس اتحاد اللعبة الشعبية الأولى بحصوله على 38 صوتاً مقابل 29 صوتاً لمنافسه الآخر فادي دباس وذلك من أصل 68 صوتاً ممن يحق لهم الاقتراع.

وسبق لرمضان أن فاز بمنصب رئيس الاتحاد في انتخابات دورة 2010- 2014 كما فاز عبد الرحمن الخطيب بمنصب نائب رئيس الاتحاد بحصوله على 39 صوتاً مقابل 28 صوتاً للمرشح الثاني لهذا المنصب زكريا قناة.

وسيتم انتخاب أعضاء الاتحاد التسعة في وقت لاحق اليوم.