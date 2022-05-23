عودة نشاط العاصفة الغبارية في دير الزور

عادت العاصفة الغبارية التي تتعرض لها محافظة دير الزور للنشاط لليوم الثاني على التوالي وازدادت شدة الرياح المحملة بالغبار والتي تسببت بحجب الرؤية وحصول بعض حالات ضيق تنفس لدى مرضى الربو.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور ربيع العرفي في تصريح لمراسل سانا أن المحافظة وضعت منذ يومين كل فرق الطوارئ والكوادر الصحية في حالة استنفار قصوى تحسباً لأي طارئ قد يحصل خلال العاصفة وتم نشر سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر العربي السوري وفرق الإطفاء والدفاع المدني على عدد من المحاور ضمن المدينة.

من جانبه بين مدير صحة دير الزور الدكتور بشار الشعيبي أن المديرية رفعت الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها وقامت بتأمين أسطوانات الاوكسجين والأدوية والعناصر لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء إضافة إلى رفع جاهزية أقسام الإسعاف لاستقبال حالات الكسور أو الحوادث التي قد تسببها العاصفة.