هطولات مطرية متفرقة أعلاها في وادي قنديل باللاذقية

شهدت بعض المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 33 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي في محافظة طرطوس: القدموس 20 مم، والدريكيش 14 مم وحمام واصل 12 مم وبانياس 10 مم ومشتى الحلو والشيخ بدر 2 مم.

وفي محافظة حماة.. 4 مم في وادي العيون و3 مم في الرصافة والحميري و2 مم في عين حلاقيم والسلمية ومصياف و1 مم في ربعو.

وفي الغاب.. 6 مم في شطحة و3 مم في عين الكروم والكريم و2 مم في السقيلبية.

وفي محافظة حمص.. العريضة والناصرة 2 مم و شين وتلكلخ 1 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. وادي قنديل 33 مم و20 مم في البهلولية و14 مم في بوقا و13 مم في مطار الباسل و10 مم في الحفة و9 مم في كسب و6 مم في صلنفة والمزيرعة والقرداحة و5 مم في اللاذقية.

وفي محافظة إدلب.. 10 مم في أرمناز و6 مم في جسر الشغور و1 مم في خان شيخون.