أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن القوات الأوكرانية، وأثناء انسحابها من المراكز السكنية في دونباس، عملت على تفخيخ وتلغيم السكك الحديدية ومحطات تقاطع هذه السكك وكذلك الطرق المجاورة لها بهدف منع أو إعاقة تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضحت الوكالة أن عناصر الهندسة في قوات لوغانسك يعملون في الوقت الراهن على نزع الألغام التي نشرتها القوات الأوكرانية على خط السكة الحديدية المؤدي إلى سلافيانسك على الحدود بين جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني قام خلال انسحابه بتدمير بعض أجزاء السكة الحديدية وبتفخيخ بعض الأماكن وتمويهها، حيث تم العثور على العديد من القذائف والألغام المضادة للدروع التي لم تنفجر في تلك المنطقة.

في سياق متصل، أعلن مصدر في هيئة الأمن الروسية عن الكشف عن أنشطة شبكة محادثات مغلقة للمخابرات الأوكرانية في الأراضي التي انسحبت منها قوات كييف لتوجيه القصف على العسكريين الروس.

ولفت المصدر إلى أنه في المدن الصغيرة، مثل نوفايا كاخوفكا، جند موظفون بالأمن مباشرة عملاء من شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اهتمت المخابرات الأوكرانية بالمستخدمين النشطين الذين كتبوا كثيراً وعاطفياً عن أوكرانيا… وبعد ذلك تلقى هؤلاء رسالة في صفحاتهم الشخصية تدعوهم للتعاون ليتم إنشاء شبكة تجسس.

كما ذكر أن أحد المحتجزين المشاركين في هذه الأنشطة كشفت، في اعتراف له، أن عمل أعضاء المجموعات كان يتمحور حول جمع معلومات استخبارية عن تحركات وحدات قوات روسيا وجمهورية دونيتسك ومواقع الأفراد التي تعرضت بعد ذلك لقصف بالمدفعية والصواريخ، مشيراً إلى أن ممثلي منظمة “القطاع الأيمن” للنازيين الجدد غالباً يعملون كمسؤولين عن مثل هذه المجموعات.