الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة “أستانا” منتصف حزيران القادم

سيعقد الاجتماع المقبل من المحادثات حول سورية بصيغة (أستانا) منتصف حزيران المقبل، وذلك في العاصمة نور سلطان.

حيث أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف للصحفيين على هامش اجتماع حكومي اليوم في نور سلطان وقال: “الاجتماع الثامن عشر من المحادثات حول سورية بصيغة أستانا سيعقد في الفترة ما بين الـ 14والـ 16 من حزيران القادم .. ووجهت وزارة الخارجية دعوات لجميع الدول الضامنة إضافة إلى المشاركين الآخرين.. وننتظر تأكيداً من الأطراف المدعوة حول المشاركة”.

وكان الاجتماع الأخير لصيغة أستانا عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في كانون الأول الماضي.