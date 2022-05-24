انهيار 12 برجاً للتوتر الكهربائي على الخط المغذي لريف الحسكة

تسببت العاصفة الغبارية التي تعرضت لها محافظة الحسكة أمس بانهيار 12 برجاً للتوتر الكهربائي على خط التوتر 66 ك.ف المغذي لريف المحافظة الشرقي.

وأشار مصدر في الشركة العامة لكهرباء الحسكة إلى أن خط 66 ك. ف يصل بين محطتي الغزل والمزرعة في بلدة الهول شرق الحسكة، موضحاً أن غالبية الأبراج تعرضت سابقاً لسرقة الزوايا والعوارض ما أحدث نقاط ضعف في البرج وبالتالي انهياره بمجرد التعرض للرياح القوية.

وبين المصدر أن الورشات الفنية التابعة لشركة الكهرباء كشفت بشكل ميداني على الخط صباح اليوم.