تعرف على الإجراءات الواجب اتباعها قبل الامتحان التحريري للمسابقة المركزية

البعث ميديا – علي حسون:

بعد أن أعلنت وزارة التنمية الإدارية اسماء المقبولين في المسابقة المركزية بدأت التساؤلات من قبل المتقدمين حول الإجراءات اللازمة لخوض الامتحان التحريري.

وبناء على هذه الاستفسارات تابع ” البعث ميديا ” الموضوع مع محافظة ريف دمشق إذ أوضح مدير التنمية الإدارية رائد الزيات أنه يتم التنسيق حالياً مع جامعة دمشق من أجل تحضير القاعات والمدرجات لإجراء الامتحان حيث ستقوم المحافظة بتوزيع الأسماء وفق كل فئة على القاعات بالأرقام على القاعات علماً أنه سيتم نشرها على صفحة الوزارة وصفحة المحافظة قبل أسبوع من موعد الامتحان لكل فئة.

ودعا مدير التنمية المتقدمين أصطحاب البطاقة الشخصية عند الامتحان من أجل مطابقتها مع الجدول الموجود مع المراقب والتأكد من شخصية المتقدم.

وأشار مدير التنمية الإدارية إلى إمكانية المتقدمين دخول صفحة وزارة التنمية والاطلاع على المراجع الموجودة للاستفادة منها والتي تخص امتحان الفئة الأولى والثانية فقط لاسيما أن الفئة الثالثة والرابعة والخامسة سيعتمد الامتحان على الثقافة العامة.

يشار إلى أن وزيرة التنمية الإدارية أعلنت في حوار سابق مع تلفزيون البعث BTV مواعيد التقدم امتحانات مسابقة التوظيف المركزية في كافة المحافظات في التواريخ:

-السبت 11/6/2022 للفئة الأولى

-الأحد 12/6/2022 للفئة الثانية

-السبت 18/6/2022 للفئة الثالثة والرابعة

-الأحد 19/6/2022 للفئة الخامسة

وأكدت سفاف أن النتائج ستظهر خلال شهر من تاريخ الانتهاء من الامتحانات.