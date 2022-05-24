مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية السورية الأرجنتينية

ناقشت لجنة الصداقة السورية الأرجنتينية في مجلس الشعب مع رئيس اتحاد المؤسسات العربية الأمريكية “فيا آراب الأرجنتين” ريكاردو ناصر والوفد المرافق سبل تفعيل العلاقات البرلمانية السورية الأرجنتينية.

وشدد رئيس اللجنة فيصل جمول على أهمية تعزيز العلاقات السورية الأرجنتينية بما يصب في مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، لافتاً إلى ما تتعرض له سورية من إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ومنعكساتها السلبية على الشعب السوري.

من جهته أكد ناصر استمرار اتحاد (فيا آراب الأرجنتين) بالعمل على إيصال الصورة الحقيقية لما جرى في سورية إلى الرأي العام العالمي والجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في سورية.

حضر اللقاء مدير قسم المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين غسان عنجريني ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة.