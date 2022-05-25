المالية الروسية تعلن مواصلة سداد السندات الدولية بالروبل

بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية عدم تجديد رخصة خدمة الدين السيادي لموسكو، أعلنت وزارة المالية الروسية عزمها مواصلة الوفاء بالالتزامات المالية الدولية بالروبل.

وكالة نوفوستي نقلت عن الوزارة أن القرار الأمريكي يقوض بالدرجة الأولى حقوق المستثمرين الأجانب ويقوض الثقة في البنية التحتية المالية الغربية.

وجاء قرار وزارة المالية الروسية متوافقاً مع توقعات الخبراء الذي أشاروا إلى أن الوزارة ستواصل خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية بالروبل الروسي بعد القرار الأمريكي.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أعلن في وقت سابق أن روسيا ستسدد ديونها الأجنبية بالروبل مشدداً على أن لدى بلاده الأموال اللازمة للمدفوعات.