للتأكد من شمولهم بالعفو.. الخارجية توجه البعثات والسفارات السورية لاستقبال طلبات السوريين

طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المواطنين السوريين، في منطقة عمل البعثة، بصورة مضمون المرسوم رقم 7، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022.

وفي بيان لها طلبت الخارجية بعثاتها وسفاراتها وقنصلياتها استقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم، ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي من خلال تقديم طلب عبر الحضور الشخصي.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بأسرع وقت ممكن بالتأكد ما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر منصة تم إنشاؤها لهذا الغرض في وزارة الداخلية ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً.