الإعلاميون الرياضيون يزورن مدينة عربين ويلتقون فريقها الكروي

ضمن فعالية (2022 عام غوطة دمشق) نظمت لجنة الصحفيين الرياضيين بإشراف اتحاد الصحفيين وبالتعاون مع فرع ريف دمشق للاتحاد الرياضي ومجلس مدينة عربين ونادي عربين زيارة لوفد من الصحفيين الرياضيين ضم 28 اعلامياً إلى مدينة عربين.

الزميل موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين أشار خلال لقاء الوفد مع مجلس مدينة عربين إلى أهمية الإجراءات التي تتخذ في مجال إعادة الأعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المدينة التي عانت كثيرا من الإرهاب وويلات الحرب منوها بأهمية هذه المدينة التي تشكل رئة زراعية ومركزا صناعيا وتجاريا رئيسيا لمدينة دمشق وعدد من البلدات المجاورة.

واثني عبد النور على ما شاهده من تعاون خلاق ومتميز بين الجهات المعنية والمجتمع الأهلي أدى إلى نتائج ايجابية ملموسة على الأرض.

وقدم رئيس المجلس البلدي لمدينة عربين راتب شحرور شرحا عن الأعمال التي تم انجازها وتلك التي قيد التنفيذ في قطاعات خدمية مختلفة بدعم من الجهات الحكومية ومحافظة ريف دمشق والفعاليات الأهلية انعكست إيجابا على حياة المواطنين.

وخلال جولة الوفد الإعلامي في نادي عربين الرياضي أشار السيد تميم النجار رئيس تنفيذية ريف دمشق إلى ما تم انجازه حتى الآن في عملية إعادة تأهيل منشأة النادي بالتوازي مع العمل على تفعيل عدد من الألعاب الرياضية مثل الجودو والقوة البدنية وكرة القدم.

ونوه رئيس النادي السيد عدنان السمرة بالدعم المقدم من مجلس المدينة وتنفيذية الريف وأهالي المدينة لعودة النادي إلى وضعة الطبيعي.

وتضمنت الزيارة جولة على كنيسة وجامع المدينة المتجاورين في تعبير واضح على التعاضد الذي يسود مجتمع المدينة وهو ما عبر عنه وأكده كل من التقاهم الوفد الإعلامي.

وخلال جولته في المدينة زار الوفد ثانوية عربين واستمع لشرح من مدير المدرسة الأستاذ نوري الجمل حول واقع التعليم فيها مؤكدا أن الدعم الحكومي والأهلي ساعد على قطع خطوات مهمة على طريق تقديم خدمات تعليمية مناسبة لطلاب وطالبات المدينة والبلدات المحيطة وتضاعفت إعداد المستفيدين عشرات المرات منذ تحرير المدينة عام ٢٠٠١٨ حتى الآن كما زار الوفد مدرسة عربين السادسة والتقى مديرها الأستاذ خالد مهاوش.

في الجانب الاقتصادي زار الوفد شركة الدرة العالمية التي تتخذ من مدينة عربين مقرا رئيسيا لها وتساهم بشكل كبير في دعم العمل الأهلي والخيري بالمدينة وتحدث مدير العلاقات العامة بالشركة جمال كشكة للوفد الزائر عن أعمال الشركة والتي استطاعت أن تنال شهرة عالمية وبات لها فروع في 55 بلدا حول العالم بجهود استثنائية من مديرها العام الدكتور عصام يونس.

وأثناء زيارة الوفد إلى جمعية السراج الخيرية تحدث مديرها غازي شحرور عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للأهالي وبشكل خاص لأسر الشهداء وذوي الإعاقة والمحتاجين.

واختتمت الزيارة بإقامة مباراة بكرة القدم بين فريق الإعلاميين وفريق عربين انتهى بفوز أصحاب الأرض بستة أهداف مقابل ثلاثة.

رافق الوفد في زيارته الرفيق نذير عربينية أمين فرقة عربين الثانية لحزب البعث العربي الاشتراكي والمهندس مصطفى شولح رئيس جمعية الصحة.

البعث ميديا-عماد درويش