تقارير.. فؤاد أبو شقرة مدرباً لأهلي حلب بكرة السلة

نشرت وسائل إعلامية رياضية أن المدرب اللبناني فؤاد أبو شقرا على بعد خطوة واحدة من تدريب فريق أهلي حلب السوري لكرة السلة.

وكان أهلي حلب قد خسر الثلاثاء الماضي أمام جاره الجلاء 68-66 ضمن منافسات الفاينال فور من الدوري المحلي لكرة السلة، بعدما حقق فوزا كبيرا في المباراة الأولى بنتيجة 83-67.

وبحسب “كووورة” قرر مجلس إدارة أهلي حلب إقالة الجهاز الفني والتفاوض مباشرة مع المدرب اللبناني فؤاد أبو شقرا، الذي أبدى موافقته بشرط أن يكون معه جهازه المساعد، ومنحه صلاحيات مطلقة.

وأكد الموقع أن المفاوضات حسمت، ومن المتوقع وصول المدرب الجديد وجهازه المساعد خلال الساعات المقبلة، لتوقيع العقد بشكل رسمي وقيادة التدريبات الجماعية.

وكشف الموقع أن الشركة الراعية للنادي تكلفت بكامل نفقات ومستحقات الجهاز الفني الجديد بقيادة أبو شقرا الذي سبق أن حقق نتائج جيدة مع عدة فرق لبنانية.